Истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 Восточного военного округа были подняты в воздух для перехвата бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Охотским морем. Нарушения российских границ не было допущено.

Российские ВВС поднимали в воздух истребители на перехват американских бомбардировщиков В-52Н над Охотским морем.#Видео Дежурные силы по #ПВО Восточного военного округа обнаружили и взяли на сопровождение пару бомбардировщиков #B52H #ВВССША над нейтральными водами Охотского моря https://t.co/x6eoB8sZc2 #ВВО #Перехват #Самолеты #ВВС #ВКС pic.twitter.com/0eiH0PSxOJ— Минобороны России (@mod_russia) June 19, 202019 июня над нейтральными водами была обнаружена и взята на сопровождение пара бомбардировщиков В-52Н ВВС США, сообщили в Национальном Центре управления обороной РФ. Для их перехвата в воздух поднимались истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31. Американские самолеты сопровождались на значительном удалении от государственной границы нашей станы. Полеты российских истребителей выполнялись "в строгом соответствии с международными правилами". Нарушения границ не было допущено.Между тем ранее в Минобороны заявляли, что фиксируют высокую военную активность США и НАТО у границ РФ. Так, 15 июня истребители ВВС РФ вылетели на перехват американских бомбардировщиков над Балтикой.Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской подчеркнул, что российские военные продолжат отслеживать военную деятельность Альянса для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов.