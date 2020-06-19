«Ростелеком» начинает реализацию проекта по строительству новой волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) от западных до восточных границ РФ под рабочим названием ТЕА NEXT («Транзит Европа —

«Ростелеком» начинает реализацию проекта по строительству новой волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) от западных до восточных границ РФ под рабочим названием ТЕА NEXT («Транзит Европа — Азия нового поколения»). В период 2023–2024 гг. «Ростелеком» планирует вывести на рынок принципиально новый набор услуг, основанный на предоставлении в аренду физической инфраструктуры для организации каналов связи между Европой и