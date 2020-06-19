С 16 июня уже начали открываться летние веранды кафе и ресторанов, а с 23 июня при размещении с соблюдением социальной дистанции могут распахнуть двери для посетителей кафе и рестораны московских вокзалов, сообщили в пресс-службе РЖД. Там напомнили, что их работа была приостановлена с конца марта.

После режима ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, Москва постепенно возвращается к обычной жизни.С 16 июня уже начали открываться летние веранды кафе и ресторанов, а с 23 июня при размещении с соблюдением социальной дистанции могут распахнуть двери для посетителей кафе и рестораны московских вокзалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.Там напомнили, что их работа была приостановлена с конца марта с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции и в соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту России.Все это время могли продолжать работу только рестораны и кафе, осуществляющие доставку еды и продающие ее на вынос.В компании напомнили, что РЖД точками питания на вокзалах не владеет, а лишь сдает в аренду площади для их размещения, поэтому решение об открытии кафе и ресторанов на вокзалах принимают собственники.