В Гидрометцентре ожидают, что на большей части территории России в июле будет теплая погода. Температура воздуха будет незначительно превышать климатическую норму. Тепло будет в ..

В Гидрометцентре ожидают, что на большей части территории России в июле будет теплая погода. Температура воздуха будет незначительно превышать климатическую норму.Тепло будет в европейской части России, а также в Поволжье и на юге страны. В Ленинградской, Псковской, Новгородской и Калининградской области, а также в Пермском крае температура будет около нормы. Однако в Курганской, Тюменской, Омской, Томской и Новосибирских областях будет незначительно прохладнее, сообщает .