Аллергию называют эпидемией XXI века или ценой социального благополучия: она возникла из-за того, что человек перестал быть частью природы. В эфире телеканала Россия 1 ученые объясняют причины появления аллергии и дают советы, как ей можно противостоять.

Аллергию называют эпидемией XXI века или ценой социального благополучия. Ее взрывной рост начался с поколения людей, родившихся после 1960 года.Сегодня каждый десятый житель России по официальной статистике является аллергиком. В некоторых странах этот показатель достигает 30 и более процентов, и эксперты Всемирной организации здравоохранения пророчат человечеству в XXI веке глобальную эпидемию аллергии.В эфире телеканала "Россия 1" член-корреспондент РАН, профессор, директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Владимир Хавинсон и доктор медицинских наук, профессор, президент Российского общества антивозрастной медицины Светлана Трофимова объясняют причины появления аллергии и можно ли ей как-то противостоять.Врачи говорят, что основная причина появления аллергии – это чрезмерная гигиена.Доктор Хавинсон поясняет, что раньше, несколько тысячелетий назад, люди, по сути, были частью природы. Но как только человек начал отрываться от нее, то перестал своевременно получать стабилизацию к определенным антигенам, которые есть в окружающей среде: к животным, растениям и так далее.Иммунная система же человека за этот достаточно короткий промежуток времени (в свете эволюции) не изменилась, и в итоге стала воспринимать даже обычные вещества как врагов для своего организма.Эксперты приводят исторический пример: живший 200 лет назад врач Чарльз Блэкли, пациентами которого была элита Лондона, обнаружил, что люди высокого статуса чаще страдают бронхиальной астмой, чем простой народ, хотя в домах у высшего света работало много слуг, которые постоянно все мыли и чистили.Следующий фактор, отмечает доктор Трофимова, это нехватка витамина D.Получить его можно из двух источников: под действием солнечных лучей и из определенных продуктов, которые также способствуют его лучшему усвоению организмом.Эксперты советуют бывать на солнце не менее получаса в день — это важно и для детей, и для взрослых.Еще один фактор — воздействие городской среды.Сейчас век прогресса, и вокруг нас очень много веществ, которые не свойственны или чужды нашему организму. В частности, это различные химические вещества, которые и могут провоцировать гиперчувствительность нашей иммунной системы с развитием аллергических реакций, отмечают врачи.Что касается аллергии у детей, то ее могут провоцировать игрушки без необходимого сертификата.С осторожностью надо относиться и к консервированным продуктам, в которые добавлено большое количество окислителей, стабилизаторов — они тоже могут вызывать аллергические реакции в нашем организме."Если мы видим, что продукт может храниться месяц или полгода – сто процентов там есть химические консерванты, и это повышает риск возникновения аллергии", – поясняет доктор Хавинсон.Его коллега доктор Трофимова добавляет, что ранний контакт с аллергенами дает, как ни странно, более низкий уровень возникновения аллергических реакций.Исследования показали: у детей, которые с рождения контактировали с животными и жили на природе, риск возникновения аллергических реакций был в несколько раз ниже.Эксперты дают советы, как снизить риск возникновения аллергических реакций.В первую очередь, нужно смотреть, что входит в состав продуктов, которые покупает человек: чем больше в них химических составляющих, тем они опаснее.Кроме того, желательно иметь в доме как можно меньше так называемых пылесборников — вещей, которые являются магнитом для пыли.Это ковры, мягкие игрушки – все, что сложно мыть и чистить."Ну и, конечно, нужно прекратить самолечение, потому что необузданное использование антибиотиков, особенно если человек сам себе назначает и неправильно их принимает, может способствовать подавлению работы нашей иммунной системы, а следовательно, быть причиной возникновения аллергических заболеваний", — говорит Светлана Трофимова.Доктор Хавинсон же добавляет: "Вообще антибиотики должны быть под запретом любому человеку. Только в случае острой необходимости и по назначению врача можно принимать тот или иной лекарственный препарат и особенно антибиотики, которые очень опасны для нашего организма".Однако есть и обнадеживающая информация: предвидеть склонность к аллергии можно в любом возрасте. Речь идет о так называемом генетическом паспорте. Это очень перспективная область диагностики аллергических состояний, отмечают эксперты.