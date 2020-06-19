Нападающий Федор Смолов, выступающий на правах аренды за испанскую Сельту, вряд ли вернется в московский Локомотив, с которым его связывает основной контракт. Железнодорожники будут продавать форварда. Руководители Сельта пока не решили оставить россиянина.

Нападающий Федор Смолов, выступающий на правах аренды за испанскую "Сельту", вряд ли вернется в московский "Локомотив", с которым его связывает основной контракт. Железнодорожники будут продавать форварда. Руководители "Сельта" пока не решили оставить россиянина.Принципиально испанский клуб не против, чтобы Смолов остался, но имеются два "но". Во-первых, из "Севильи" вернется нападающий Нолито, на место которого арендовали россиянина, а, во-вторых, "Локо" требует за игрока 8 млн евро, в то время как последнее предложение "Сельты" было на 1,5 млн евро меньше.Сам Федор не против продолжить карьеру в чемпионате Испании, хотя местные эксперты и не в восторге от игры российского нападающего. И возвращаться в "Локомотив" Смолов, как сообщает издание "Спорт-экспресс", желанием не горит. Но найдется ли новый покупатель на 30-летнего игрока в условиях, когда из-за пандемии коронавируса трансферный рынок заметно упал?