Мэр Москвы считает, что жителям города нужно предоставить возможность проголосовать электронно по поправкам в Конституцию. Об этом Сергей Собянин заявил в эфире телеканала Россия 24.

Мэр Москвы считает, что жителям города нужно предоставить возможность проголосовать электронно по поправкам в Конституцию. Об этом Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия 24".Столичный мэр уверен, что онлайн-голосование — это вполне естественное решение, особенно в тех условиях, когда есть риск заболеть коронавирусом. Собянин отметил, что многие не станут рисковать и приходить на избирательные участки. "Ко всем на дом не придешь", — подчеркнул глава города, обращая внимание на то, что возможность электронного голосования — это обязанность властей столицы в нынешних условиях.Сергей Собянин заявил, что на голосовании по поправкам к Конституции будут соблюдены дополнительные меры безопасности. В первую очередь, подчеркнул мэр, будет отслеживаться здоровье членов участковых избирательных комиссий, которых будут тестировать на наличие COVID-19.Голосующих обеспечат средствами индивидуальной защиты, в числе которых маски, перчатки. Кроме того, отметил Собянин, на избирательных участках не будут допускать скопления большого количества людей одномоментно. Весь процесс сделают максимально безопасным для горожан, заявил мэр.Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Дистанционно отдать свой голос смогут жители двух пилотных регионов — Москвы и Нижегородской области. В столице онлайн-голосование будет проходить с 25 по 30 июня.