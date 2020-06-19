В Москве улучшается динамика распространения коронавируса. Об этом заявил в эфире телеканала Россия 24 мэр города Сергей Собянин. По его словам, статистика не изменилась в худшую сторону после увеличения количества людей на улицах, открытых предприятиях.

В Москве улучшается динамика распространения коронавируса. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" мэр города Сергей Собянин. По его словам, статистика не изменилась в худшую сторону после увеличения количества людей на улицах, открытых предприятиях.Собянин обратил внимание на то, что за последнюю неделю ситуация с COVID-19 в столице увеличилась на 25-30 процентов по всем основным показателям. Речь идет о вновь выявленных больных, числе госпитализированных, а также заболевших пневмонией.Невзирая на улучшение ситуации, мэр города отметил, что даже при снятии ограничений нельзя допускать скопления людей, поскольку риск заражения коронавирусом сохраняется. Собянин призвал граждан не ходить в те места, где наблюдается скученность посетителей. "Не надо бросаться во все тяжкие", — подчеркнул мэр.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус может вернуться в Россию уже осенью этого года. Вероятность этого является высокой. В настоящее время, по словам руководителя ведомства, власти готовятся ко второй волне.По данным оперштаба на 18 июня, за последние сутки в России выявили 7 790 заболевших COVID-19. Уже второй день подряд суточный прирост держится ниже планки в 8 тысяч человек, вернувшись к апрельским показателям.В Москве общее число больных коронавирусом выросло до 210 785 человек. 130 431 человек уже выписан. 3 483 умерли.