К правлению олигархов поправки в российскую Конституцию не приведут, заверил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу Россия 24. Честно говоря, у нас и олигархов не осталось, даже ни одной фамилии такой не знаю, - добавил он.

К правлению олигархов поправки в российскую Конституцию не приведут, заверил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". "Честно говоря, у нас и олигархов не осталось, даже ни одной фамилии такой не знаю", — добавил он.Сергей Собянин подчеркнул, что после голосования по конституционным поправкам, скорее, государство укрепится, укрепится его суверенитет и гарантии нерушимости его границ. При этом столичный градоначальник подчеркнул, что многие приватизированные предприятия уже возвращены государству, а крупные частные компании какого-то существенного влияния на государственное управление не оказывают."Это не более чем досужие разговоры, — заметил Собянин по отношению к опасениям возврата олигархов и их правления.Кроме того, Собянин подчеркнул, что принятие поправок в Конституцию также не означает, что президент России автоматически будет переназначен на новый срок. Мэр Москвы призвал всех прийти на голосование.Он отметил, что каждый имеет свое собственное мнение. Собянин призвал не отдавать на откуп "наши собственные решения, решения в нашей собственной судьбе, судьбе нашей страны".Кроме того, голосование – это наш гражданский долг, продолжил мэр Москвы. Каждый москвич среди поправок может найти ту, которая касается лично его, подчеркнул столичный градоначальник. Он также добавил, что риски заражения еще есть, поэтому и вводится с 25 июня досрочное и электронное голосование.Голосование по конституционным поправкам планировалось на 22 апреля 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса COVID-19 и введенных мер по самоизоляции голосование президент России Владимир Путин перенес на 1 июля.