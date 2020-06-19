В Юрьев-Польском районе полицейские проверили соблюдение правил перевозки юных пассажиров, в Селивановском – правил пассажироперевозок водителями такси.

В рамках кампании «Безопасное лето» сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району провели сплошные проверки, направленные на профилактику и пресечение фактов перевозки детей без специальных удерживающих устройств.В ходе проведения мероприятия было выявлено 3 факта нарушения правил перевозки детей. На водителей были составлены протоколы об административном правонарушении.Полицейские разъясняли водителям возможные последствия пренебрежения средствами пассивной защиты в транспортном средстве, напомнили автомобилистам о различных видах детских удерживающих устройств.Участникам дорожного движения автоинспекторы раздавали информационные листовки о правилах перевозки пассажиров и важности использования детских удерживающих устройств.Сотрудниками ОГИБДД отделения МВД России по Селивановскому району проводились мероприятия по выявлению нарушений в сфере пассажироперевозок на территории обслуживания. В ходе проведения мероприятий было проверено 7 транспортных средств, оказывающих услуги населению в сфере перевозок легковым такси. Полицейскими выявлено и задокументировано нарушение, предусмотренное ч. 4.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси). Житель райцентра 1994 года рождения управлял автомобилем, на крыше которого был незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси. По данному факту составлен административный протокол. Материал направлен в мировой суд Селивановского района. Санкции данной статьи предусматривают наложение административного штрафа в размере 5000 рублей и конфискацию опознавательного фонаря легкового такси.