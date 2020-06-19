Злоумышленник завладел ключами от дорожной поливомоечной машины, которые находились в кармане куртки у его коллеги по работе, сел в нее и уехал.

Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО по району Беговой задержан подозреваемый в угоне дорожной поливомоечной машины.В ходе патрулирования территории инспекторами ГИБДД во 2-ом Боткинском проезде был задержан 22-летний мужчина, совершивший угон транспортного средства, стоимостью свыше 15 миллионов рублей, которое принадлежит организации по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог.Установлено, что молодой человек завладел ключами от дорожной поливомоечной машины, которые находились в кармане куртки у его коллеги по работе, сел в нее и уехал. На ближайшем повороте злоумышленник не справился с управлением и совершил ДТП, после чего покинул место происшествия.Дознанием УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29