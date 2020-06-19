Чтобы получить услугу, достаточно отправить электронное заявление и необходимый перечень документов через портал государственных услуг...

УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что использование Единого портала государственных услуг позволяет сэкономить время - подавать заявления в электронном виде и отслеживать их статус в Личном кабинете.Чтобы иметь возможность подавать заявления о получении государственной или муниципальной услуги в электронном виде, гражданин должен зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ruЧтобы получить услугу, достаточно отправить электронное заявление и необходимый перечень документов через портал государственных услуг. В дальнейшем просто наблюдать за ходом исполнения своего заявления. Подать электронное заявление возможно в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет.Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, Вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России. Кроме того при оплате госпошлины через Портал на некоторые государственные услуги предоставляется скидка 30%.Так же сообщаем вам, что в настоящее время ОВМ Отделов МВД России по районам СЗАО г. Москвы работают в обычном режиме. С 22 июня 2020 года к обычному режиму работы перейдет ОВМ Отдела МВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы. При посещении центров необходимо в обязательном порядке пользоваться маской и перчатками.Для уточнения информации о времени работы подразделений по вопросам миграции СЗАО вы можете перейти на официальный сайт УВД по СЗАО https://сзао.мск.мвд.рф/.Пресс-служба УВД по СЗАО