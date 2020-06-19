Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой и помощник президента РФ Андрей Фурсенко огласили сегодня лауреатов государственных премий за 2019 год в области литературы и искусства, а также в области науки и технологий. Награды будут вручены лауреатам 24 июня.

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой и помощник президента РФ Андрей Фурсенко огласили сегодня лауреатов государственных премий за 2019 год в области литературы и искусства, а также в области науки и технологий. Награды будут вручены лауреатам 24 июня — в день проведения парада, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.Так, госпремией за вклад в развитие и сохранение традиций русской литературы отмечен писатель и литературовед Валентин Курбатов, известный своими книгами о Пришивине, Окуджаве и Распутине.Лауреатом премии за создание музея-усадьбы С.В. Рахманинова "Ивановка" в Тамбовской области и просветительскую деятельность стал директор усадьбы Александр Ермаков.Директор Иркутского регионального центра русского языка, фольклора и этнографии, доктор филологических наук Галина Медведева награждена за вклад в сохранение, изучение и развитие традиционной вербальной культуры русских старожилов Байкальской Сибири.Госпремии за гуманитарные достижения впервые удостоились сразу два человека — композитор Давид Тухманов и главврач столичной ГКБ № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечерко, который смог оперативно перепрофилировать медучреждение под прием больных COVID-19, сообщает "Интерфакс".В области науки и технологий госпремии удостоены разработчики лекарственных препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний — гендиректор компании "Биокад" Дмитрий Морозов, и.о. научного сотрудника Института биологического приборостроения с опытным производством РАН Андрей Улитин и директор департамента биохимии "Биокада" Татьяна Черновская.Директор Института теплофизики имени Кутателадзе Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович, заведующий лабораторией Михаил Предтеченский и главный научный сотрудник того же института Владимир Меледин отмечены наградой за создание основ мировой индустрии одностенных углеродных нанотрубок.Кроме того, за вклад в изучение культурного наследия народов Арктики премии удостоен директор Музеяантропологии и этнографии имени Петра Великого РАН Андрей Головнев.