Начались съемки четвертого сезона сериала Фитнес. В новой части в теленовелле появится актриса Софья Донианц.

Начались съемки четвертого сезона сериала "Фитнес". В новойчасти в теленовелле появится актриса Софья Донианц.Актриса сыграет нового персонажа – Еву Троцкую. Софья называетсвою героиню инопланетянкой. Девушка, по словам знаменитости, не вписывается в обычноечеловеческое взаимодействие.Ева по профессии психолог, между тем совершенно не обладает эмпатией.Героиня сериала "Фитнес" привыкла всеанализировать, раскладывать по полочкам.Странным Донианц называет и образ Троцкой. Та предпочитает необычные наряды. Гардероб персонажа помогает артистке в работе,он позволяет вжиться в роль.Говоря о съемках в сериале "Фитнес", Софья Донианцпризнается, что в комедиях еще не работала. Отсутствие опыта первое времявызывало определенные сложности. Впрочем, со временем знаменитость втянулась. Темаспорта, как оказалось, близка артистке. Декорации дарили Софье душевноеравновесие.3 Янв 2020 в 12:44 PSTВ пятом сезоне сериала "Фитнес" зрители увидят ужеполюбившихся актеров. Софью Зайку, Романа Курцына, Алексея Демидова, БорисаДергачева и Татьяну Храмову.По словам исполнительницы главной роли Софьи Зайки, она снетерпением ждала старта съемок новой части. Знаменитость успела соскучиться поперсонажу, декорациям и коллегам.Зайка призналась, что ее героиня впостоянно меняется. В четвертом сезоне персонаж Софьи возвращается из Англии.За рубежом девушка училась в бизнес-школе.19 Июн 2020 в 4:04 PDT