Начались съемки четвертого сезона сериала Фитнес. В новой
части в теленовелле появится актриса Софья Донианц.
Начались съемки четвертого сезона сериала "Фитнес". В новой
части в теленовелле появится актриса Софья Донианц.
Актриса сыграет нового персонажа – Еву Троцкую. Софья называет
свою героиню инопланетянкой. Девушка, по словам знаменитости, не вписывается в обычное
человеческое взаимодействие.
Ева по профессии психолог, между тем совершенно не обладает эмпатией.
Героиня сериала "Фитнес" привыкла все
анализировать, раскладывать по полочкам.
Странным Донианц называет и образ Троцкой. Та предпочитает необычные наряды. Гардероб персонажа помогает артистке в работе,
он позволяет вжиться в роль.
Говоря о съемках в сериале "Фитнес", Софья Донианц
признается, что в комедиях еще не работала. Отсутствие опыта первое время
вызывало определенные сложности. Впрочем, со временем знаменитость втянулась. Тема
спорта, как оказалось, близка артистке. Декорации дарили Софье душевное
равновесие.
3 Янв 2020 в 12:44 PST
В пятом сезоне сериала "Фитнес" зрители увидят уже
полюбившихся актеров. Софью Зайку, Романа Курцына, Алексея Демидова, Бориса
Дергачева и Татьяну Храмову.
По словам исполнительницы главной роли Софьи Зайки, она с
нетерпением ждала старта съемок новой части. Знаменитость успела соскучиться по
персонажу, декорациям и коллегам.
Зайка призналась, что ее героиня в
постоянно меняется. В четвертом сезоне персонаж Софьи возвращается из Англии.
За рубежом девушка училась в бизнес-школе.
19 Июн 2020 в 4:04 PDT