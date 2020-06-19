Сегодня в России проводится почти 300 тысяч стентирований коронарных артерий в год. Когда стентирование необходимо и кому оно противопоказано, рассказал вице-президент Российского кардиологического общества академик Юрий Беленков.

Сегодня в России в год делается примерно 30-35 тысяч операций аортально-коронарного шунтирования на открытом сердце и почти 300 тысяч стентирований коронарных артерий. Когда необходимо проводить стентирование и кому оно противопоказано, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" Юрий Беленков – вице-президент Российского кардиологического общества, академик РАН, директор клиники госпитальной терапии номер 1 лечебного факультета университета имени Сеченова.Стентирование – одно из величайших достижений XX века в области медицины, отметил Беленков. Оно позволило проводить операции внутри сосуда без разрезания тела человека. Такая операция позволяет вернуть больного к работоспособному состоянию буквально за несколько дней.Стент – это медицинский имплант длиной около сантиметра и шириной до 6 миллиметров со стенками-сеточками. Сетчатая структура дает возможность доставлять его к месту установки в сжатом состоянии, а на месте расширить до необходимого размера. Основной повод для установки стента в сердце – атеросклероз, сужающий коронарные сосуды. В таком случае стентирование нужно для восстановления первоначального просвета сосудов и для нормализации сердечного кровотока. Впрочем, проводить эту операцию можно не только на сосудах сердца."Стенты сейчас мы ставим в самые различные сосудистые бассейны: и в коронарные артерии, и в сонные артерии, и в почечные артерии, и в бедренные артерии и даже в аорту", – рассказал Беленков.Стентирование показано не всем. Противопоказано оно, в частности, при диффузном поражении коронарных артерий – это бывает при сахарном диабете. Как пояснил академик, при диабете даже второго типа коронарные сосуды настолько поражены, что "нет субстрата, который можно было бы расширить и поставить стент".Также операция противопоказана пациентам с тяжелой почечной и дыхательной недостаточностью. Не подойдет она и для тех, кто страдает аллергией на йод, поскольку при стентировании используется много йодосодержащего контрастного вещества. Нельзя делать такую операцию и тем, у кого есть нарушения свертываемости крови."После стентирования в течение года, как минимум, нужно принимать два препарата, так называемые дезагреганты – препараты, которые препятствуют слипанию тромбоцитов, то есть обеспечивают профилактику тромбозов стентов", – пояснил академик. По его словам, такие препараты усугубят проблемы со свертываемостью.В конце мая сообщалось, что в Тольятти врачи успешно провели операцию на сердце пациенту с тяжелой формой COVID-19. 54-летний мужчина поступил в больницу с пневмонией, у него выявили коронавирусную инфекцию и начали лечить, а незадолго до выписки пациент перенес инфаркт. Врачи приняли решение провести стентирование артерий и успешно справились с операцией.