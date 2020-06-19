Один полицейский убит, еще один - ранен в результате стрельбы в Новой Зеландии. В городе Окленд неизвестный открыл огонь, когда стражи порядка решили проверить его автомобиль.

Один полицейский убит, еще один — ранен в результате стрельбы в Новой Зеландии. В городе Окленд неизвестный открыл огонь, когда стражи порядка решили проверить его автомобиль.Состояние раненого полицейского врачи оценивают как тяжелое, но стабильное, сообщает телеканал "Россия 24".Подозреваемый скрылся с места преступления, при этом сбив прохожего. Район оцепили, предприятия и школы закрыты. Идут поиски преступника.Случаев нападения на полицейских в Новой Зеландии не было с 2009 года.