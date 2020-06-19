Студент сельхоза выучил на экзамен только строение блохи. Ну тянет он билет - там строение собаки. Вот он и начинает:
-Собака - животное на четырех лапах, покрыто шерстью. А в шерсти водятся блохи...
И дальше про блох все что знает.
Препод:
-Ладно, ладно. Расскажите нам о строении коровы.
-Ну, корова, это животное на четырех лапах, питается травой, покрыто шерстью. А вот в шерсти водятся блохи, ну и дальше по тексту.
-Ладно, хватит. Расскажите нам тогда про строение рыбы.
-....Рыба...это млекопитающееся...живет в воде, шерсти у нее конечно нет, но вот если бы она у нее была, то в ней обязательно водились бы блохи.....
еще анекдот!