Зрители помнят Екатерину Зинченко по ролям в фильмах Бабник, Жених из Майами и десятках других, но настоящей удачей тогда еще студентки второго курса театрального вуза)стала роль идеальной жены доктора Ватсона. Однако ее реальная женская судьба оказалась очень непростой.

Зрители помнят Екатерину Зинченко по ролям в фильмах "Бабник", "Жених из Майами", "Третий не лишний", "Артистка из Грибова" и десяткам других, но настоящей удачей тогда еще студентки второго курса театрального вуза стала роль идеальной жены доктора Ватсона в культовой киноленте "Шерлок Холмс и доктор Ватсон".Зинченко нашли по фото, вызвали в Ленинград на пробы и утвердили, несмотря на то, что на пробах она сильно стеснялась и путалась в тексте.Однако ее реальная женская судьба оказалась очень непростой. В эфире телеканала "Россия 1" Зинченко вспоминает, как еще в 15 лет влюбилась в брата подруги, который был почти в два раза старше ее.Она сбежала к возлюбленному, который обещал на ней жениться, однако до 18 лет он "пудрил голову", обещав жениться, а потом сказал: "До свидания".Первым и единственным официальным мужем актрисы стал профессор математики МГУ Владимир Мишин, который был старше Екатерины на 20 лет.Он был вхож в театральные круги, и юная актриса привлекла его внимание. Выходила замуж Зинченко на восьмом месяце беременности, а свидетелями на свадьбе были Ирина Муравьева и ее муж Леонид Эйдлин.После рождения дочери оказалось, что супругу интереснее богемная жизнь, чем семья, а когда Екатерина уличила супруга в изменен, то взяла дочку и ушла от него.В жизни актрисы начался непростой период: съемная комната, на руках – парализованная мама, отец – инвалид по слуху и дочка. Но когда она забеременела от бизнесмена, у которого была семья и разводиться он не собирался, Екатерина все-таки решила рожать.На свет появился сын, которого Зинченко везла из роддома в одиночестве.Актриса рассказывает, что "всех тащила на своем горбу", однако то время она вспоминает как самое счастливое, потому что рядом были родители и дети, которым она была нужна.Родители Екатерины ушли из жизни, отношения с повзрослевшей дочерью стали очень сложными, и они вообще не общаются, сын стал наркозависимым и в 2013 году попал в психиатрическую клинику."Родителей нет, дети ушли, собака умерла. Я осталась одна", — со слезами на глазах рассказывает Екатерина Зинченко.Удалось ли сыну актрисы справиться с наркозависимостью? За что ее ненавидит дочь? Почему она в непростые времена решилась рожать от мужчины, который не собирался на ней жениться? Помогали ли ей с детьми их отцы?Как складывались отношения Зинченко с Соломиным в фильме, где она играла его "идеальную жену", и какое происшествие едва не стоило актрисе жизни в первый съемочный день фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"?Откровенный рассказ Екатерины Зинченко о профессиональных успехах и трагедиях в личной жизни — в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".