Двое мужчин утонули

За жаркие выходные в регионе произошли 2 чрезвычайных происшествия на водоёмах, куда привлекали сотрудников регионального МЧС и муниципальных аварийно-спасательных отрядов.- Не успела жара «устаканиться» в регионе, как народ буквально помчался на речку! - рассказала Марьяна Симонова из Мурома, позвонившая к нам в редакцию. - Взрослые купаются сами даже там, где это делать запрещено, берут с собой детей. Уму непостижимо! Там же ни спасателей, ни условий для безопасного отдыха. Только бы без ЧП обошлось...Эти чаяния не оправдались. К сожалению, двое мужчин утонули. Тело одного из них до сих пор ищут.Рыбалка, купаниеПервый инцидент, как сообщили в региональном МЧС, произошёл 13 июня. В Меленковском районе с рыбалки не вернулся мужчина. Его поиски вели двое суток. Спасателей на Оку в черте города Муром вызвали в 6:45 15 июня. Там из реки подняли тело мужчины 1958 года рождения. В обстоятельствах трагедии, а также в том, не носит ли смерть рыбака криминальный характер, будут разбираться правоохранительные органы и Следственный комитет области.На следующий день после пропажи рыбака, в воскресенье 14 июня, в черте города Владимира на реке Клязьме пропал ещё один мужчина. Происшествие зафиксировали в районе садового товарищества «Пойма-3». По предварительным данным, мужчина утонул при купании в реке, его тело ищут до сих пор (на момент сдачи номера в печать - прим. ред.).Всего с начала этого года в нашей области в воде погибли 4 человека, в том числе 1 ребенок. Для сравнения: в прошлом году на этот день было 6 погибших, в том числе 2 ребенка.Почему запрещают?В региональном МЧС акцентируют, что из-за ограничений по коронавирусу купальный сезон в регионе всё еще не открыли. К слову, первоначально его планировали открыть 15 июня. Но пока 55 пляжей, которые муниципалитеты готовили к этой дате, ещё не приняли спасатели. Поэтому за купание жителей региона сейчас могут оштрафовать на сумму от 800 рублей до 4 тысяч рублей. Купальный сезон, сообщили в МЧС, откроют после того, как Роспотребнадзор снимет ограничительные меры, и отдых на пляжах разрешат с соблюдением дистанции между людьми не менее 1,5 метра.Пока людей не штрафуют, а только предупреждают. И работу по профилактике решили усилить - патрулировать водные объекты сотрудники регионального МЧС, ГИМС, представители муниципалитетов, региональных и муниципальных спасательных структур будут чаще. Что важно, проверять и беседовать с купальщиками будут и на тех водоемах, где официальных пляжей нет. Так, спасатели проверили состояние Улыбышевского карьера, который располагается на территории Судогодского района - для жителей Владимира это популярное место массового купания. Опасность Улыбышевского карьера в том, что у него значительный перепад глубин, но закрыть его невозможно. Чтобы минимизировать риски происшествий на воде, на Улыбышевском карьере развернули мобильный спасательный пост силами аварийно-спасательной службы области и Владимирской региональной организации «Спасатель». Водолазы также проверили дно карьера.Мобильные спасательные посты выставили и на других водных объектах области. Как только откроют купальный сезон, на всех официальных пляжах будут дежурить матросы-спасатели и медицинские работники.Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по области Екатерина Мищенко:- Напоминаю, что штрафовать граждан, которые заходят в воду до открытия купального сезона, могут представители органов местного самоуправления и сотрудники полиции. Во время купального сезона административному наказанию подлежат те, кто купает­ся в местах, которые не признаны официальными пляжами - в таких водоёмах, как, например, Улыбышевский карьер.