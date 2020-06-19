Дональд Трамп считает, что на предстоящих президентских выборах он может проиграть только по одной причине - из-за голосования по почте.

Дональд Трамп считает, что на предстоящих президентских выборах он может проиграть только по одной причине — из-за голосования по почте. Эту практику внедряют демократы, которые, по словам президента США, "жульничают и крадут". Трамп считает, что они не будут посылать бюллетени в республиканские районы, передает РИА Новости. Он также уверен, что такое голосование непрозрачно.Трамп также заявил, что считает Джо Байдена более слабым соперником, чем Хиллари Клинтон, противостоявшая нынешнему президенту США на выборах в 2016 году.Нынешние выборы американского президента состоятся в ноябре 2020 года.