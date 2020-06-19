Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) призвал все свои футбольные федерации перенести окончание летнего трансферного окна на 5 октября 2020 года, об этом сообщает пресс-служба организации.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) призвал все свои футбольные федерации перенести окончание летнего трансферного окна на 5 октября 2020 года, об этом сообщает пресс-служба организации."Крайний срок регистрации игроков в клубных соревнованиях УЕФА сезона-2020/21 – 6 октября 2020 года, – говорится в сообщении УЕФА в Twitter. – Мы призвали все европейские ассоциации утвердить согласованную дату окончания летнего трансферного окна".