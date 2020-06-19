Союз европейских футбольных ассоциации разрешил Грозному проводить встречи на Ахмат-Арене под эгидой УЕФА. Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев.

Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил Грозному проводить встречи на "Ахмат-Арене" под эгидой УЕФА. Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев."Исполком УЕФА принял решение о том, что Грозный может принимать игры под эгидой организации. В связи с этим "Ахмат-Арена" получила лицензию УЕФА. Кроме того, на стадионе можно проводить встречи сборных", – цитирует Алаева ТАСС.Напомним, что запрет УЕФА на проведение игр в республиках Северного Кавказа был связан с проблемами безопасности в регионе. Он был введен в 2013 году.