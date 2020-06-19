Знаменитый британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет в Лондоне. Трагическое известие сообщил его агент. По словам представителя, артист скончался в больнице. В последние минуты жизни ..

Знаменитый британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет в Лондоне. Трагическое известие сообщил его агент.По словам представителя, артист скончался в больнице. В последние минуты жизни с Холмом находились близкие. Точная причина смерти звезды не называется. Он боролся с болезнью Паркинсона.Напомним, что Иэн Холм приобрел известность благодаря роли Бильбо Бэггинса в трилогии "Властелин колец". Также он снялся в картинах "Пятый элемент", "Чужой" и "Оружейный барон".