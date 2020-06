Британская певица Вера Линн, которую называли символом надежды во времена Второй мировой войны, умерла. Артистке было 103 года.

Особую известность Линн принесла песня We'll Meet Again ("Мы встретимся снова"). Певицу называли любимицей армии, она часто выступала перед солдатами. Кроме того, артистка вела концертную радиопрограмму на BBC под названием Sincerely Yours ("Искренне ваша").В 1975 году Веру Линн наградили титулом Дамы ордена Британской Империи.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что голос певицы будет жить и дальше, чтобы вдохновлять сердца будущих поколений.