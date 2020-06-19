Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, Сергей, умер на 85 году жизни в США.

Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, Сергей, умер на 85 году жизни в США. Бывший дипломат Марк Гаррисон уточнил, что смерть произошла 18 июня. Кончину подтвердила также внучка Сергея Хрущева, Нина. Обстоятельства смерти выясняются, передает РИА Новости.Сергей Хрущев эмигрировал в США в девяностых годах. До этого он работал в СССР конструктором космических систем. В 1963 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.