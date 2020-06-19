В 2011 году в Антарктиде был обнаружен необычный предмет, внешним видом напоминающий спущенный футбольный мяч. Только спустя девять лет специалисты смогли с уверенностью сказать, что эе это ..

В 2011 году в Антарктиде был обнаружен необычный предмет, внешним видом напоминающий спущенный футбольный мяч. Только спустя девять лет специалисты смогли с уверенностью сказать, что эе это такое.Case cracked: Mysterious Antarctica fossil is a massive prehistoric egg of an extinct sea snake or lizard— CitizenWonk (@CitizenWonk)Ученые выяснили, что тогда им удалось обнаружить яйцо мозазавра, передает телеканал "". Это морское пресмыкающееся пугающего вида, которое достигало колоссальных размеров. В длину этот подводный ящер достигал более 17 метров. Само яйцо мозазавр отложил порядка 66 миллионов лет назад.15 Июн 2020 в 11:51 PDT