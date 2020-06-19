В Белебеевской районной больнице медицинские работники получили стимулирующие выплаты только после вмешательства прокуратуры. Напомним, деньги были положены врачам за лечение пациентов с коронавирусом.

В Белебеевской районной больнице медицинские работники получили стимулирующие выплаты только после вмешательства прокуратуры. Напомним, деньги были положены врачам за лечение пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила ГТРК "Башкортостан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".По информации ведомства, более 20 сотрудников медицинского учреждения не смогли получить причитающиеся им стимулирующие выплаты. Задолженность превысила 800 тысяч рублей. После того, как представление прокурора было рассмотрено, права медперсонала и врачей восстановили. Деньги выплачены в полном объеме.Напомним, в настоящий момент в республике зафиксировано 4730 больных COVID-19. За прошедшие сутки к этому числу прибавились еще 60 пациентов. За весь период эпидемии выздоровели 2182 человека.