Злоумышленник достоверно знал, что иностранные граждане по указанному адресу проживать не будут...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Пресненскому району задержали мужчину, который фиктивно зарегистрировал иностранных граждан по месту своего проживания.В результате проверочных мероприятий участковыми уполномоченными полиции по адресу места жительства на улице Заморенова задержан 59-летний москвич. Установлено, что мужчина, путем предоставления документов в регистрирующий орган, осуществил фиктивную постановку на учет иностранных граждан.Злоумышленник достоверно знал, что иностранные граждане по указанному адресу проживать не будут, так как жилье он им не предоставил.Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60