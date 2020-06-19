Неизвестный гражданин организовал контрабанду сильнодействующих веществ с использованием канала международной почтовой связи...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Красносельскому району задержали мужчину, подозреваемого в контрабанде сильнодействующих веществ, посредством почтовой связи.В полицию поступила информация о том, что неизвестный гражданин организовал контрабанду сильнодействующих веществ с использованием канала международной почтовой связи.Установлено, что мужчина, заведомо зная, что сильнодействующие вещества ограничены к обороту на территории РФ и за их контрабанду предусмотрена уголовная ответственность приобрел в сети «Интернет» 100 таблеток, в которых согласно справки об исследовании содержится сильнодействующее вещество – дегидрохлорметилтестостерон общей массой 14 граммов, а также 101 таблетку, в которых согласно справке об исследовании содержится дегидрохлорметилтестостерон общей массой 10 граммвов.Вышеуказанные сильнодействующие вещества поступили на территорию РФ под видом международного почтового отправления на имя адресата.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Паустовского задержали подозреваемого – 24-жителя столицы. Установлено, что злоумышленник прибыл в здание отделения почтовой связи, где заполнил извещение, а также предъявил сотрудникам организации паспорт на свое имя, после чего получил международное отправление, заведомо зная о наличии в нем сильнодействующих веществ. В ходе личного досмотра данные вещества у задержанного изъяты.Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60