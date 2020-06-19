19.06.2020

2020-06-19 15:45:04

В деревне Кипрево Киржачского района вырубают вековые деревья

Незаконные схемы сбыта древесины или желание помочь многодетным семьям обрести собственный дом? Кто и зачем выпиливает вековые сосны и ели в деревне Кипрево Киржачского района?

Многим из этих деревьев более ста лет. Сосны и ели в деревне Кипрево Киржачского района высажены еще в 19 веке. Но местные жители опасаются, что более 5 гектаров реликтового леса вскоре исчезнут. Лес пилят и вывозят под предлогом строительства домов для многодетных семей. Кипревцы уверены: без теневых схем незаконного сбыта древесины здесь не обошлось.

Людмила Крылова, жительница д. Кипрево: «Многовековые деревья, которые посажены нашими прадедами, идет тотальная вырубка. Понимаете? Подошла к рабочим и говорю - на каком основании вы здесь вырубаете лес, они мне показали договор.»

Этот участок - на балансе муниципалитета. Заказчик работ по документам - глава администрации сельского поселения Кипревское Светлана Кондратьева. Подрядчик, некий ИП Оганнес Больщикян. Согласно договору, именно он должен освободить кипревцев от древесно-кустарных насаждений, причем абсолютно бесплатно. К обязанностям глава администрации Кондратьева приступила всего полгода назад. Мы неоднократно пытались поговорить с чиновницей, узнать для чего ради нескольких многодетных семей вырубать гектары хвойного леса, но общения с журналистами и местными она всячески избегает.

Татьяна Леонова, жительница д. Кипрево: «Здесь болото, трясина, и выкорчевывают земли. Это нереально. Для многодетных здесь не приспособлено, здесь нет цивилизации, нет коммуникаций.»

Глава администрации Киржачского района Илья Букалов не видит в действиях Светлана Кондратьевой злого умысла, однако ситуацию называет крайне неприятной. Район уже направил комиссию, чтобы разобраться во всем, что называется на месте.

Илья Букалов, глава администрации Киржачского района: «Цель в формировании земельных участков, конечно если таковые там будут, для индивидуального жилищного строительства, я пока не вижу необходимости в формировании таковых там земельных участков и многодетным семьям земельные участки нам есть пока где предоставить.»

В департаменте лесного хозяйства к администрации Кипрево так же много вопросов. Несмотря на то, что участок не относится к землям лесного фонда, там считают, что у муниципалитета достаточно свободной земли под индивидуальное жилищное строительство и для этого вовсе не обязательно выпиливать вековые сосна и ели.

Ольга Канищева, и.о. директора департамента лесного хозяйства: «Это земли муниципального образования, соответственно все полномочия, касающиеся рубки зеленых насаждений в границах муниципального образования, - это полномочия самого муниципалитета.»

Жители Кипрево в поисках правды готовы идти до конца. Более 40 человек уже направили обращение сенатору от Владимирской области Александру Пронюшкину. Сейчас вырубка деревьев прекращена. В ближайшее время проверку проведет и областная прокуратура. По действующему законодательству за незаконную вырубку и сбыт древесины нарушителю может грозить не только административная, но и уголовная ответственность.

Александр Сыпченко, Андрей Синягин, Илья Хлудов

«Вести Владимир»