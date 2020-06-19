В Иркутской области ведутся следственные действия в отношении первого замминистра строительства и дорожного хозяйства региона Ирины Худяковой. Известно, что чиновницу обвиняют в коррупциии.

В Иркутской области ведутся следственные действия в отношении первого замминистра строительства и дорожного хозяйства региона Ирины Худяковой. Об этом сообщила ГТРК "Иркутск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на врио губернатора Игоря Кобзева.Известно, что чиновницу обвиняют в коррупциии. Напомним, ранее глава Прибайкалья объявил о начале жесткой зачистки от взяточников."Неприкасаемых у нас нет. Все, кто нарушает законы, ответят по всей строгости", — заявил Игорь Кобзев.Напомним, в Иркутске безуспешно пытался сбежать от полиции и следователей сотрудник департамента инженерных коммуникаций. Чиновника также подозревают во взяточничестве.