Накануне дня медицинского работника семь районных больниц Алтайского края получат передвижные. Медицинские комплексы на колесах должны доставить уже сегодня.

Накануне дня медицинского работника семь районных больниц Алтайского края получат передвижные. Медицинские комплексы на колесах должны доставить уже сегодня.ФАПы сделаны специально для сибирского климата, оснащены специальной системой вентиляции и обогрева. Внутри все необходимое и современное медицинское оборудование, в том числе ЭКГ, биохимический анализатор, тонометр и прочее.Как сообщает ГТРК "Алтай", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1", первый передвижной ФАП сегодня ждут в Славгородском районе. Местный стационар обслуживает 40 тысяч населения, многие едут за сто километров.Главный врач Славгородской ЦРБ Дмитрий Григорович отметил: "У нас разветвленная сеть сел, они расположены далеко друг от друга и от ЦРБ. Мобильный ФАП станет незаменимым помощником. Я такие комплексы видел только по телевизору, он полностью укомплектован. Это позволит оказывать помощь жителям удаленных от Славгорода сел".Отметим, кроме Славгородского района медицинские комплексы поедут в больницы Кулундинского, Змеиногорского, Благовещенского, Алтайского, Чарышского и Поспелихинского районов. До конца летнего сезона еще восемь районов края получат мобильные ФАПы.