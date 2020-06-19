Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, который пытался незаконно проникнуть на полуостров, передает . Он смог скрыться от украинских пограничников и переправился ..

Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, который пытался незаконно проникнуть на полуостров, передает . Он смог скрыться от украинских пограничников и переправился через залив Сиваш. На российском берегу его поймали.Нарушитель признался, что конечной точкой его маршрута был Пермский край. Украинец отправился к друзьям, которые живут в этом регионе. Его задержали на 48 часов для выяснения обстоятельств.