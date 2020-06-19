В посёлке Мезиновском Гусь-Хрустального района отменяется карантин по коронавирусу. Об этом сообщает оперативный штаб области. Заболеваемость на территории муниципального образования

В посёлке Мезиновском Гусь-Хрустального района отменяется карантин по коронавирусу. Об этом сообщает оперативный штаб области. Заболеваемость на территории муниципального образования пошла на спад. Ограничительные меры начали снимать по Указу губернатора. По словам Владимира Сипягина, снятие карантина в посёлке – результат своевременно принятых областным оперативным штабом мер. Однако расслабляться местным жителям не стоит. Владимир Сипягин, губернатор