Приходит сын еврея домой и говорит отцу:
- Сегодня в школе спрашивали кто какой национальности - я русским назвался.
Отец отвечает:
- Хорошо сынок завтра как все русские поедешь в школу на троллейбусе.
Сын пошел к матери и говорит:
- Я русским назвался.
Она отвечает:
- Хорошо сынок в место мяса будешь как все русские есть картошку.
Мальчик пошел к дедушке и говорит:
- Я сегодня руссим назвался.
- Хорошо, - говорит дед, - будешь как все русские вместо 50 руб. в день получать 50 копеек. Расплакался мальчик и говорит:
- Только два часа русским побыл, а вас евреев уже так не навижу..
еще анекдот!