Житель Челябинской области нашел монету XIX века и решил попытать счастье. Мужчина выставил ее на продажу за 500 тысяч рублей. По словам продавца, он рассчитывает, что коллекционеры по достоинству ее оценят.

Житель Челябинской области нашел монету XIX века и решил попытать счастье. Мужчина выставил ее на продажу за 500 тысяч рублей, рассчитывая, что коллекционеры по достоинству ее оценят. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".Продавец обнаружил 5 копеек, датированных 1872 годом, у себя дома, когда наводил порядок. Мужчина решил, что медная монета сможет привлечь внимание коллекционеров, которые захотят ее приобрести, и опубликовал объявление о продаже на популярном сайте. Цену при этом владелец выставил нешуточную – полмиллиона рублей, что в миллион раз превышает номинал.Как рассказали нумизматы, на ней все же можно заработать, но не настолько большую сумму. Ее средняя цена составляет 3,6 тысячи рублей (точная сумма может варьироваться в зависимости от состояния).Добавим, на монете присутствует большое количество мелких деталей. К примеру, в центре - изображение двуглавого орла с двумя коронами головах и одной над ними. На груди птицы – герб Москвы, а на крыльях - гербы Царства Польского, Казанского, Астраханского, Херсонеса Таврического, Грузинского, Сибирского и герб соединенных княжеств Владимирского, Новгородского и Киевского (на каждом крыле по четыре).