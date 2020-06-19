Без предварительной записи вновь можно будет прийти за справками в многофункциональнех центры. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу Россия 24 заявил, что снимает последние введенные на работу МФЦ в условиях пандемии коронавируса COVID-19 ограничения.

Без предварительной записи вновь можно будет прийти за справками в многофункциональнех центры. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что снимает последние введенные на работу МФЦ в условиях пандемии коронавируса COVID-19 ограничения.Он пояснил, что предварительная запись вводилась для того, чтобы избежать большого наплыва горожан в центры, поскольку за время самоизоляции у многих скопились неполученные документы, штрафы, неоказанные услуги."Сегодня такая волна прошла, сегодня можно спокойно в порядке очередности прийти", — подчеркнул московский градоначальник.Повышенный режим готовности из-за ситуации с коронавирусом в Москве был введен 5 марта. С середины мая ограничения начали смягчаться из-за улучшения эпидемической ситуации. С 9 июня в Москве отменен режим самоизоляция, а также график прогулок и пропуска для поездок на транспорте. Ранее в российской столице заработали МФЦ, стройки и промышленные предприятия, а также объекты сферы услуг и торговли.В Москве вновь открылись парикмахерские, ветклиники, открылись церкви и храмы, были сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ. Также в обвчном режиме стали работать научные институты и киностудии.Плановую помощь в стоматологиях стало возможно получить в Москве с 16 июня. Открылись музеи, зоопарки и библиотеки, заработали летние веранды кафе. С 30 июня откроются и стационарные заведения общепита.Открытие фитнес-клубов ожидается 23 июля. В этот же день снимаются ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Но ношение масок и перчаток в общественных местах в Москве остается обязательным.