В Мурманске на складе прогремел взрыв. горело одноэтажное деревянное здание, внутри которого было четыре баллона с ацетиленом. В настоящее время огонь локализован, пострадавших нет.

В Мурманске на складе прогремел взрыв.ЧП произошло на Промышленной улице. Как сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС, горело одноэтажное деревянное здание, внутри которого было четыре баллона с ацетиленом.Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В настоящее время огонь локализован. В результате пожара никто не пострадал.По данным ТАСС, склад принадлежит АО "Мурманэнергосбыт". Жизни города ничего не угрожает, энергосистемы и системы теплоснабжения города не пострадали, сообщил источник во властных структурах региона.