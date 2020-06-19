Подозреваемая периодически похищала часть выручки из кассы торгового павильона.

15 мая текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило сообщение от 50-летней собственницы одного из павильонов по продаже одежды. Женщина сообщила, что в ходе ревизии была обнаружена недостача на сумму около 10 тысяч рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговой точке. В результате по подозрению в причастности к хищению денежных средств была задержана 19-летняя бывшая работница данного павильона. Фигурантка в содеянном созналась, похищенные денежные средства потратила на личные нужды.Установлено, что в период с 5 по 11 мая текущего года подозреваемая периодически присваивала из кассы часть выручки, после чего уволилась. Недостача была выявлена собственником в ходе ревизии при передаче дел новому работнику.11 июня отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.160 УК РФ (присвоение). Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.