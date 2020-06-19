Полицейские напоминают, что заведомо ложные сообщения о действиях, создающих опасность гибели людей или причинения имущественного ущерба, влекут уголовную ответственность.

16 июня в полицию поступило сообщение о том, что неустановленный мужчина сообщил по телефону одной из экстренных служб о якобы существующей угрозе в одном из медицинских учреждений города Коврова.Сотрудниками полиции во взаимодействии с УФСБ по Владимирской области проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых личность мужчины, сделавшего заведомо ложное сообщение, была установлена. Им оказался ранее судимый, в том числе за совершение аналогичного преступления, 31-летний ковровчанин. Гражданин был задержан сотрудниками полиции и доставлен в МО МВД России «Ковровский». На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.В настоящее время следственным отделом МО МВД «Ковровский» в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры).Ранее, 6 июня 2020 года, в дежурную часть ОМВД России по Меленковскому району поступило сообщение от специалиста Единой дежурно-диспетчерской службы города Меленки о том, что в здании одного из отделений банка заложена бомба. Прибывшими сотрудниками полиции в результате осмотра помещений и прилегающей территории взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.Сотрудниками полиции было установлено, что экстренный вызов на номер «112» поступил с телефона, принадлежащего 44-летнему жителю Меленковского района. Установлено, что ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и совершил данный звонок из хулиганских побуждений. В отношении фигуранта также возбуждено уголовное дело. Подозреваемый свою вину признал полностью.Полицейские напоминают, что заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, влечет уголовную ответственность.Санкциями статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации для виновного предусмотрено наказание от крупного штрафа до лишения свободы. Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению все затраты и ущерб, причиненный таким сообщением.