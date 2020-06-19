Трагически погибла заслуженная артистка России Галина Дашевская. Актрису насмерть сбил поезд. Дашевской было 79 лет.

Трагически погибла заслуженная артистка России Галина Дашевская. Актрису насмерть сбил поезд. Дашевской было 79 лет.Инцидент произошел в районе железнодорожной станции "Жаворонки". Как сообщает РЕН ТВ, машинист пытался затормозить состав, но трагедии избежать не удалось.В 1964 году Галина Дашевская окончила студию при театре имени Моссовета. Впоследствии актриса связала свою творческую жизнь с этим культурным учреждением, сыграв во многих постановках.Галина Дашевская известна зрителю своими ролями в таких фильмах, как "Белое солнце пустыни", "Операция на сердце", "Отпуск, который не состоялся", "Жалоба" и многие другие.