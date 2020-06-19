Двумя матчами 23-го тура между самарскими Крыльями Советов и грозненским Ахматом и Сочи и Ростовом в России 19 июня стартует возобновленный после трехмесячной паузы чемпионат страны. Правда, игра черноморской и ростовской команд может не состояться.

Двумя матчами 23-го тура между самарскими "Крыльями Советов" и грозненским "Ахматом" и "Сочи" и "Ростовом" в России 19 июня стартует возобновленный после трехмесячной паузы чемпионат страны. Правда, игра черноморской и ростовской команд может не состояться.Коронавирусная инфекция, из-за которой, собственно, и был приостановлен национальный футбольный турнир, не хочет сдавать свои позиции. Сразу у шести игроков "Ростова" незадолго до рестарта был выявлен COVID-19. В связи с этим сине-желтые ушли на карантин. "Сочи" же отказались переносить игру на другую дату. Судьба встречи этих команд решится 19 июня.Перед приостановкой чемпионата России лидером турнира являлся санкт-петербургский "Зенит", оторвавшийся от ближайших преследователей – "Локомотива" и "Краснодара" – на девять очков. В копилке команды Сергея Семака на сегодняшний день 50 баллов после 22 игр. Вряд ли кто сомневается, что именно "Зенит" станет чемпионом страны.А вот за второе место, дающее право выступить на следующий год в групповом этапе Лиги чемпионов, борьба обещает быть нешуточной. За него поборются "Локомотив" (41 очко), "Краснодар" (41), "Ростов" (38) и ЦСКА (36). Правда, скандальная смена тренера в стане "железнодорожников" может негативно сказаться на перспективах команды Марко Николича. Кроме того, из-за возникших проблем с коронавирусом "Ростову" будет непросто побороться за место под солнцем.Не менее ожесточенной ожидается и борьба в нижней части турнирной таблицы. В настоящий момент аутсайдерами чемпионата России являются "Оренбург" (23 очка), "Рубин" (23), "Крылья Советов" (22) и "Ахмат" (20). В нынешнем сезоне из-за коронавируса стыковых матчей не запланировано, поэтому лишь два клуба покинут высший дивизион.Напомним, что первый после рестарта тур чемпионата России по футболу будет посвящен медицинским работникам, боровшимся и продолжающим бороться за жизни людей во время пандемии коронавируса.