Краснокнижные растения на одной поляне. Жительница Судогодского района обнаружила редкие цветы во время одной из прогулок к Дюкинским карьерам. Она провела небольшую видеоэкскурсию по

Краснокнижные растения на одной поляне. Жительница Судогодского района обнаружила редкие цветы во время одной из прогулок к Дюкинским карьерам. Она провела небольшую видеоэкскурсию по зелёной поляне и выложила её в соцсетях. Елена Обрубова, жительница Судогодского района: Здесь вот такая полянка, на которой есть все орхидеи, которые существуют в нашей северной полосе и в Судогодском районе.