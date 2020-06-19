Злоумышленница, взяв за поводок собаку, два раза ударила её об асфальт головой...

Участковый ОМВД России по району Зюзино задержал подозреваемую в жестоком обращении с животным.В дежурную часть ОМВД Росси по району Зюзино обратилась жительница столицы. Потерпевшая рассказала, что во дворе дома по улице Каховка она гуляла со своей собакой породы «йоркширский терьер», где у неё произошел словесный конфликт с мужчиной и женщиной. Злоумышленница, взяв за поводок собаку, два раза ударила её об асфальт головой. В результате полученных травм питомец скончался.В ходе отработки жилого сектора участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Зюзино недалеко от места происшествия задержал подозреваемую. Ею оказалась 37-летняя жительница столицы. Свои действия она комментировать отказалась.Отделением дознания ОМВД России по району Зюзино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8-499-129-75-56