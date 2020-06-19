18 июня стартовали клинические испытания российской опытной вакцины от коронавируса. Прививки против COVID-19 сделаны двум группам добровольцев. Побочных реакций, осложнений и жалоб у вакцинированных нет. Тем временем заболеваемость в России второй день подряд составляет меньше полутора процентов. Регионы поэтапно отменяют ограничения и возвращаются к прежней жизни.

18 июня стартовали клинические испытания российской опытной вакцины от коронавируса. Прививки против COVID-19 сделаны двум группам добровольцев — в военном госпитале Бурденко и Сеченовском университете. Побочных реакций, осложнений и жалоб у вакцинированных нет. Тем временем заболеваемость в России второй день подряд составляет меньше полутора процентов. Регионы поэтапно отменяют ограничения и возвращаются к прежней жизни, но эпидемиологи предупреждают — главное сейчас не допустить новых вспышек заболеваемости.Подкожная инъекция в плечо — вот так делают прививку против коронавируса в "Сеченовке". Сейчас в стенах университета находятся 18 человек, которые получили вакцину. Увидеться с ними нельзя — они в строгой изоляции, под присмотром врачей. Если все пойдет хорошо, то через неделю еще двадцати добровольцам сделают прививку от коронавируса. Их возраст — от 18 до 65, примерно поровну мужчин и женщин. Вакцина, которую разрабатывали в институте имени Гамалеи, устроена таким образом, что заражать COVID-19 для того, чтобы проверить ее эффективность, не нужно."Вакцина является рекомбинантной, то есть она содержит структуры коронавируса. Если говорить про принцип действия, она обладает эффектом, вызывающим развитие иммунитета, такого же, как тот, который развивается при заболевании коронавирусом", — рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов.Теперь у добровольцев впереди 28 дней стационара. Иначе, если после вакцинации они заразятся и переболеют, будет непонятно, из-за чего сформировался иммунитет.В военном госпитале Бурденко проверяют еще одну форму вакцины в виде порошка. Его разводят непосредственно перед тем, как уколоть пациента. Заведующая терапевтическим отделением Светлана Волчихина рассказала, что добровольцы будут осматриваться врачами через 30 минут, 2, 6 и 12 часов в течение первых суток.Ближе всех к созданию вакцины в России сейчас находится группа ученых из Минобороны и института имени Гамалеи, новосибирский "Вектор" Роспотребнадзора и петербургский НИИ вакцин и сывороток. Разработки в этой области ведут еще несколько крупных НИИ и даже частные компании. При этом темпы заражения снижаются."За последние два дня цифра ежедневно выявляемых новых случаев ниже восьми тысяч. Темп прироста за сутки замедлился и составляет в среднем 1,4 процента. Мы видим, что эта тенденция сохранятся как на территории Московского региона, так и практически во всех субъектах Российской Федерации", — заявил председатель правительства Михаил Мишустин.В России на сегодня 7790 выявленных случаев коронавируса. Это на 53 случая меньше, чем вчера и на 458 меньше, чем позавчера. В Москве всего 1040 новых заражений — вдвое меньше, чем было две недели назад.Регионы постепенно отменяют ограничения. В Севастополе, например, снова открыли свои двери знаменитые музеи Херсонеса — колыбели русского христианства. Но пока никаких больших групп — максимум 5 человек и обязательно в масках.В футбольном клубе "Ростов" не уследили — пришлось отправлять на карантин почти весь ведущий состав. У шестерых игроков обнаружен коронавирус — и это накануне игры-открытия после возвращения национального чемпионата. Болельщики потрясены.В Дагестане ситуация улучшилась. Главврач Коммунарки Денис Проценко осмотрел Республиканский учебный центр. Студентам-медикам уже не нужно объяснять, что будет зависеть от их усердия в учебе.Государство поддерживает тех, кто помогает победить вирус окончательно."Правительство направляет дополнительные средства на президентские выплаты медицинским работникам, которые работают с пациентами, заболевшими коронавирусом. В середине апреля на президентские выплаты работникам федеральных медицинских организаций правительство направило субсидию на сумму свыше 3,9 миллиарда рублей. Сегодня выделим еще более 1 миллиарда рублей", — отметил Михаил Мишустин.Чтобы не приходилось к ограничениям возвращаться, нужно максимально ответственно отнестись к санитарным правилам.