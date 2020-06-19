Краснодарский край полностью отрывается для туристов. С 21 июня отдыхающим станут доступны любые места для размещения - санатории, пансионаты, отели. Об этом глава региона Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край полностью отрывается для туристов. С 21 июня отдыхающим станут доступны любые места для размещения — санатории, пансионаты, отели.Как подчеркнул губернатор края Вениамин Кондратьев, ограничения по номерному фонду сняты, однако соблюдение санитарных рекомендаций Роспотребнадзора обязательно. Глава региона заверил, что будут созданы условия для успешного курортного сезона-2020.Кубань этим летом сможет принять 7 миллионов туристов, сообщила ГТРК "Кубань" министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светлана Балаева. Спрос на отдых в крае вырос из-за недоступности заграничных курортов.Ранее сообщалось, что Черноморское побережье уже ждет гостей. В Крыму и на Кубани постепенно отменяют ограничения, введенные из-за пандемии, и уже сейчас десятки здравниц открылись для туристов. О мерах безопасности и планировании отдыха на море главы регионов Сергей Аксенов и Вениамин Кондратьев лично рассказали корреспондентам телеканала "Россия 1".Интересно: курорт Сочи попал в ТОП-10 городов для лучших селфи. Город занимает вторую строчку рейтинга для фотографирования достопримечательностей. Исследование сделано по опросам пользователей соцсетей специально к Дню селфи, который будут отмечать в воскресенье, 21июня.Отметим также, что в ближайшее время в Сочинском нацпарке планируют открыть туристическую тропу в Абхазию.