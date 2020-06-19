Актриса рассказала о съемках нового сериала Нежность. Виктория Исакова поделилась кадрами с площадки.

Актриса рассказала о съемках нового сериала "Нежность".Виктория Исакова поделилась кадрами с площадки.Старт работы над сериалом "Нежность" был запланирован на 11апреля. Пандемия коронавирусной инфекции не позволила киношникам начать съемкив срок, артисты появились на площадке только 16 июня.В картине "Нежность" Виктория Исакова исполняет главную роль.Актриса отчиталась перед поклонниками снимками с бэкстейджа проекта.Знаменитость отметила, что кадры получились очень солнечными. "Везде мы все смеющиеся или сулыбкой во весь рот. Сложно найти "сдержанную" фотографию", – поведала актриса.Рассказала Виктория Исакова и о задумке режиссера картины АнныМеликян. Постановщица хотела, чтобы артистка и ее героинявместе разобрались в том, что такое счастье.18 Июн 2020 в 10:58 PDTДобавим, что сериал "Нежность" основан на одноименнойкороткометражной ленте Меликян, которая увидела свет в 2018 году. В центресюжета – девушка, которая пытается доказать приятельнице, что может статьпривлекательной для противоположного пола.Героиня хочет переспать с первымвстречным, однако даже после пяти свиданий не может добиться цели. Вскореона встречает парня, которого уговаривает подняться в гостиничный номер исделать селфи в кровати. Новый знакомый отвечает героине согласием.Напомнила Исакова и еще об одном проекте со своим участием. Наканунена видеосервисе START появились двеВ ленте также снялись Алексей Гуськов иАлександр Кузьмин.