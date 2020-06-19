19.06.2020

2020-06-19 18:15:04

«Владимирские рожечники» получили премию имени Алексея Фатьянова

Ансамблю "Владимирские рожечники" присуждена премия имени Алексея Фатьянова в размере 100 тысяч рублей. Артисты переложили и сыграли на народных инструментах песни на стихи вязниковского поэта. Свою программу они создали к 100-летию со дня рождения Алексея Ивановича.

- Работать над этой программой было очень интересно. Песни Фатьянова написаны простым языком, очень тепло, они уже давно народные. Каждая наполнена огромным смыслом. Было важно при обработке не выхолостить смысл этих песен, сохранить их трепетность, душевность и донести по современного поколения, – отметил Александр Лебедев, музыкальный руководитель коллектива.