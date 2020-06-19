Школьники смогут сдавать Единый государственный экзамен без масок и перчаток. Но санитарный контроль будет усилен во всех областных пунктах проведения ЕГЭ. Речь идет о привычных сегодня мерах: дезинфекция помещений, измерение температуры участников, обеспечение их санитайзерами для рук, а также соблюдение дистанции не менее 1,5 метров.

Школьники смогут сдавать Единый государственный экзамен без масок и перчаток. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский, передает ГТРК "Владимир".Как отметил чиновник, проверять экзаменующихся на наличие индивидуальных средств защиты никто не планирует. Безусловно, до пункта проведения экзамена можно прийти в маске и перчатках, уточнил он.Санитарный контроль будет усилен во всех областных пунктах проведения ЕГЭ. Речь идет о привычных сегодня мерах: дезинфекция помещений, обязательное измерение температуры участников, обеспечение их санитайзерами для рук, а также соблюдение дистанции не менее 1,5 метров.Как известно, сдача ЕГЭ должна была начаться 8 июня. Но из-за эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом, Президент Владимир Путин перенес дату на 29 июня.Между тем, за минувшие сутки во Владимирской области подтверждено 54 новых случая заболевания COVID-19. 58 пациентов выздоровели. С начала эпидемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 3739граждан. Скончались 48 человек.