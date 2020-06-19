Мужчина обвиняется в хищении денежных средств с карты своего приятеля.

Следователем ОП №3 УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного в отношении 33-летнего жителя областного центра. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета).В дежурную часть ОП №3 УМВД России по городу Владимиру поступило заявление от местного жителя о краже денежных средств с банковской карты. Мужчина пояснил, что, проснувшись после застолья со своим хорошим знакомым, он обнаружил пропажу с банковского счета денежных средств. Потерпевший рассказал, что сам попросил бывшего одноклассника сходить за продуктами, дал ему карту и сказал пин-код от нее. По месту жительства друг отсутствовал, телефон был недоступен.Участковому уполномоченному полиции Александру Грехову, около двух лет работающему на административном участке в микрорайоне Лесной и пользующегося авторитетом у местных жителей, поступила информация о возможном местонахождении подозреваемого. 5 мая в ночное время участковый уполномоченный полиции задержал предполагаемого злоумышленника, который дал признательные показания. Подозреваемый пояснил, что снял денежные средства в размере 9 тысяч рублей с карты знакомого. От родственников фигуранту было известно, что участковый уполномоченный полиции его разыскивает, поэтому в микрорайоне он не появлялся.Задержанному была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции ч. 3 ст. 158 УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.