В Чувашиии содана правительственная комиссия по организации похорон бывшего главы региона Михаила Игнатьева, который скончался в питерской больнице от коронавируса. Свои соболезнования выразил врио главы Чувашской республики Олег Николаев. Он отметил, что смерть родного человека — это всегда больно и неожиданно. Правительство республики окажет помощь семье Игнатьева.

В Чувашиии содана правительственная комиссия по организации похорон бывшего главы региона Михаила Игнатьева.Он скончался 18 июня в Санкт-Петербурге в больнице. Там Игнатьев проходил лечение от двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Ему было 58 лет.Свои соболезнования выразил врио главы Чувашской республики Олег Николаев, передает "Интерфакс". Он отметил, что смерть родного человека — это всегда больно и неожиданно."Выражаю соболезнование его родным и близким. Искренне сочувствую этому горю. Михаил Игнатьев был не в том возрасте, когда смерть воспринимается, как что-то само собой разумеющееся", — приводятся в сообщении его слова.Правительство республики окажет необходимую помощь семье Игнатьева.Михаил Игнатьев руководил Чувашией более девяти лет. 29 января 2020 года президент Владимир Путин отстранил его от должности "в связи с утратой доверия". Отставке предшествовал ряд громких скандалов. Так, Игнатьев призывал "мочить" журналистов за критику властей, а потом заставил начальника городской пожарной части подпрыгнуть за ключами при передаче новых служебных автомобилей.Свою отставку Игнатьев решил оспаривать в Верховной суде. Заседание было назначено на 30 июня. Вместе с тем суд отказался возвращать льготы уволенному губернатору.